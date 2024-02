Nuovi servizi nell’oratorio di Albinia

Hanno preso il via le attività dell’Oratorio San Filippo Neri di Albinia. Il nuovo complesso, che sarà ufficialmente inaugurato nel mese di maggio in occasione delle feste patronali, ha però iniziato ad offrire i suoi servizi alla popolazione. Il tennis ed il padel stanno riscuotendo grande successo, con un numero crescente di soci. Per entrambe le attività, sono presenti maestri qualificati della Fitp che preparano giovani di varie fasce di età e con loro organizzano tornei. I campi possono, comunque, essere prenotati anche per il gioco libero. A disposizione di coloro che sono impegnati sui campi di tennis e padel sono stati strutturati due spogliatoi, chiusi con pulsantiera a combinazione. Se l’attività del tennis era già collaudata da prima della creazione dell’oratorio, il padel sta avendo altrettanto successo. E appena le disponibilità lo renderanno possibile, verranno affiancate altre attività sportive per allargare l’offerta.

Oltre, però, alle iniziative di carattere sportivo, l’oratorio offre un luogo di aggregazione con il nuovissimo bar, al momento aperto dal lunedì al venerdì soltanto nelle ore pomeridiane, il cui servizio è garantito da volontari in possesso dell’attestato Haccp che si alternano in collaborazione con il parroco, don Arnaldo. Gli ampi spazi del bar, già in questo mese, sono stati sfruttati più volte per festeggiare compleanni, con soddisfazione di bambini e genitori che non hanno lesinato la propria ammirazione per l’iniziativa. Grazie, dunque, all’enorme impegno e sacrificio di don Antonio Scolesi e di don Arnaldo Combi la frazione di Albinia sta rinascendo con una proposta di aggregazione ad oggi apprezzatissima dalla popolazione.

Michele Casalini