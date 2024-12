Nuovi prodotti locali nei Conad di Grosseto. Il miele di Maremma con il Podere 414

Arrivano nuovi prodotti del territorio nei Conad di Grosseto, che presentano il miele di Maremma con il numero 414. Podere 414 è molto noto per la produzione del Morellino di Scansano, ma da quest’anno l’azienda di Simone Castelli ha iniziato insieme alle sue api a produrre anche un buon miele. Prodotto che si potrà così trovare all’interno dei supermercati a marchio Conad presenti nel capoluogo. "L’immissione degli alveari nella mia terra – commenta Simone Castelli – è un arricchimento del valore naturalistico del Podere 414. Da sempre lavoriamo per rendere le nostre coltivazioni biologiche e sane e cerchiamo di restituire alla nostra terra tutta la qualità possibile. Le api sono le compagne ideali della nostra vita e il loro miele contiene molto del luogo in cui hanno raccolto il nettare, per questo è miele di Maremma. È un miele millefiori e cioè frutto delle piante e dei fiori che crescono spontanei lungo i filari e nei prati di 414".

Il miele millefiori di Maremma del Podere 414 verrà venduto in piccoli e originali vasetti da 250 grammi, esposti nel reparto dei prodotti del territorio. "Conad di Grosseto continua la sua ricerca nel territorio – afferma Alessio Degli Innocenti, socio di Clodia srl –. Ogni nuovo prodotto immesso negli scaffali è un successo come segno concreto e costante della volontà di rapporto e valorizzazione della Maremma e dell’Amiata. Il territorio esprime così una ricchezza straordinaria che unisce le capacità delle imprese locali con il valore di una terra fantastica, unica per le diversità espresse e la qualità complessiva".