Nuove risorse al Balestro: "Kermesse identitaria"

Dalla Regione Toscana un contributo di 25mila euro per l’organizzazione del Balestro del Girifalco e per la Cerimonia del Censo e del Cero. È il terzo anno consecutivo che il Comune di Massa Marittima arriva ai primi posti della linea 1 del bando regionale per il sostegno alle rievocazioni storiche della Toscana, ottenendo un punteggio elevato sulla coprogettazione, presentata insieme alla Società dei Terzieri Massetani, relativamente al Balestro del Girifalco e alla Cerimonia del Cero. "E’ un grande risultato e un motivo di orgoglio per il Comune di Massa Marittima e per la Società dei Terzieri Massetani, – dice il vicesindaco Maurizio Giovannetti, assessore al Balestro – sicuramente una notizia che ci consente di chiudere nel migliore dei modi il bellissimo capitolo del Capodanno dell’Annunciazione a Massa Marittima, che è stato un evento memorabile per la nostra piccola cittadina e per il mondo delle rievocazioni storiche della Toscana. Il Balestro è parte della nostra identità, patrimonio della storia di Massa".