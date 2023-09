Nuova raccolta a Scarlino: ora tre incontri pubblici

Anche a Scarlino arriva la riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti. Per illustrare i nuovi servizi e gli obiettivi della riorganizzazione, l’Amministrazione comunale, insieme a Sei Toscana, ha pianificato tre incontri pubblici in sala consiliare: i primi due sono in programma domani alle 18 (per chi vive nel borgo storico e nelle aree vicine) e alle 21 (per chi abita nelle aree di Valle, via Belvedere e aree limitrofe). Il terzo incontro è in calendario martedì alle 21 ed è dedicato a chi è interessato dal porta a porta nel borgo storico e nelle aree vicine. Ecco tutte le modifiche in programma. Nella zona de La Valle e di via Belvedere e aree limitrofe partirà la raccolta differenziata stradale con le postazioni ad accesso controllato: il porta a porta sarà sospeso da sabato 21 ottobre. Nel borgo storico invece, e in parte della strada Panoramica (direzione Rocca Pisana), nella strada comunale della Fonte e nelle aree circostanti, resterà la raccolta domiciliare: sarà però adottato un nuovo calendario dei ritiri e sarà introdotta la raccolta degli imballaggi in vetro (bottiglie e vasetti) che dovranno essere conferiti nei contenitori stradali, la tessera associata all’utenza Tari, consegnata insieme al nuovo kit per la raccolta. I cassonetti ad accesso controllato saranno aperti fino a novembre poi per gettare i rifiuti servirà la 6 Card.