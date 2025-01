Nuova nevicata nella parte alta

Nuova neve nella giornata di ieri è caduta nella parte alta della montagna, ricoprendo i rami degli alberi e incorniciando di bianco il contesto montano. La neve è caduta nel pomeriggio, ma solo nella parte alta della montagna. Al prato delle Macinaie continua l’apertura parziale della stazione sciistica anche in questi primi giorni dell’anno con la Isa Impianti che continua l’impegno per garantire l’apertura dello skilift Jolly e del tapis roulant, sempre del campo scuola. Chiude invece almeno fino al weekend la seggiovia Macinaie che nei giorni scorsi ha trasportato in vetta molti turisti. Altre possibili aperture anche nelle piste del versante senese. Continuano ad essere presenti un buon numero di turisti, provenienti principalmente dal centro Italia. L’occasione per farsi una giornata sulla neve è stata colta da molte famiglie e questo clima invernale ha garantito uno scenario all’altezza delle attese.