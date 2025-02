Nuova Grosseto, Marco Biagiotti lascia la guida degli Allievi impegnati nel campionato regionale

La trasferta di domenica è stata l’ultima gara del tecnico Marco Biagiotti sulla panchina degli Allievi regionali della Nuova Grosseto. Il mister, infatti (che lo scorso anno aveva vinto il campionato provinciale con la formazione Juniores), in accordo con i dirigenti della società, ha deciso di lasciare la guida della squadra. Decisione presa con la speranza che questa inneschi una scossa positiva per questo finale di campionato che sin dall’inizio si è rivelato molto travagliato per i colori rossoblu. Un congedo che Biagiotti ha comunicato contestualmente ai ringraziamenti a società, giocatori e staff per il supporto e la collaborazione.