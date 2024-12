Nuova copertura per la piscina comunale di Porto Santo Stefano inaugurata dal sindaco Cerulli

Taglio del nastro per la nuova copertura della piscina comunale di Porto Santo Stefano. Dopo i lavori di ammodernamento dell’impianto "I tre ragazzi" in via del Campone, che adesso grazie alla novità presentata ieri mattina potrà essere aperta sia in inverno che in estate, il sindaco Arturo Cerulli ha provveduto a inaugurare la struttura assieme agli assessori Paola Pucino e Silvano Scotto, dopo la benedizione di don Sandro Lusini.

La riapertura è avvenuta dopo i lavori di ristrutturazione, interventi che hanno interessato la struttura che risaliva agli anni ’80. Durante l’estate c’è stato lo smontaggio della vecchia copertura e i lavori di messa in sicurezza del piano vasca, che hanno consentito una temporanea apertura dell’impianto a settembre. Nelle scorse settimane si è proceduto a montare un nuovo pallone con una tecnologia più moderna, che in estate sarà smontata per permettere l’attività della Asd Argentario Nuoto anche nei mesi più caldi.

"Inauguriamo la copertura, dato che la piscina esiste da decenni – dice il sindaco –. Questo nuovo pallone pressostatico ci dà ampie opportunità per utilizzare l’impianto anche d’estate. Noi ci stiamo dedicando molto agli impianti sportivi. L’impianto di atletica delle Piane è già finanziato (1 milione e 950 mila euro ripartiti tra Stato, Regione e Comune), stiamo finalizzando il progetto e poi si potrà partire con la gara. Ringraziamo Ambra Sabatini, se è in stato avanzato è grazie al suo impegno.

Sul campo sportivo di Porto Ercole l’erba sta crescendo, ma il problema sarà la gestione, andrà definita la diatriba perché la gara fu vinta da una società di Orbetello. Noi non riteniamo valida questa scelta e vorremmo che a gestirlo fosse la società di Porto Ercole, speriamo di trovare un accordo. Infine il Maracanà, dove già a marzo – come riportato da La Nazione – avevamo detto di voler fare il sintetico. Stiamo sistemando dal punto di vista urbanistico, nel piano operativo verrà stabilito che non sarà più un parcheggio ma un impianto sportivo, sulle tempistiche però non possiamo dare tempi certi".

Nel frattempo è stato inaugurato, mercoledì pomeriggio, anche il vicino bar del Tennis, gestito adesso dalla stessa società Tennis Club Argentario a servizio di tutto il polo sportivo.