Notti folli: aggredito un altro quattordicenne

Sono stati due i quattordicenni aggrediti nella tarda serata di sabato in centro storico. Oltre all’episodio accaduto fra piazza del Sale e le Mura (sul quale indagano i carabinieri) ce n’è stato un altro che ha visto vittima un minore che è stato poi trasferito a Siena per una brutta ferita ad un occhio. Per fortuna, però, nella giornata di ieri è stato dimesso. Su questo fatto indaga la Polizia.

I carabinieri, intano, hanno ricostruito quello che è avvenuto sulle Mura nella zona dell’ex cinema Marraccini tra due adolescenti che prima di erano "fronteggiati" in piazza del Sale. Una specie di regolamento di conti: uno dei due ragazzini (che ha soltanto quattordici anni) è stato portato al Pronto soccorso dove è stato medicato e gli sono stati dati 5 giorni di prognosi per un colpo violento al volto. La mamma, che è venuto a prenderlo al Misericordia, al momento non avrebbe ancora sporto denuncia. I due ragazzi che si sono fronteggiati erano comunque "assistiti" da due gruppi distinti che però non sono intervenuti. Proseguono intanto anche le indagini per identificare anche quel gruppo di persone che si è fronteggiato a seggiolate nella zona di piazza Martiri d’Istia. I carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere presenti in centro.