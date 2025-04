Non solo pranzi e scampagnate. C’è anche chi rimane al lavoro. Ecco gli orari della raccolta rifiuti

GROSSETO"Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi" recita così un vecchio detto popolare ma questa regola non vale per tutti. Per molti lavoratori oggi non è una giornata di festa. Anche in Maremma, come del resto in Toscana e in tutta Italia, molti professionisti oggi saranno a lavoro a partire ad esempio dalle forze dell’ordine che proprio in questi giorni sono chiamati a intensificare i controlli per garantire un alto livello di sicurezza. Secondo l’elaborazione dell’ufficio studi Cgia Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre su dati Istat si stima che tra oggi e domani dovranno recarsi sul luogo di lavoro fino a poco più di 5 milioni di italiani e la Toscana anche quest’anno fa la sua parte.

Nel 2023 nella domenica di Pasqua in Toscana hanno lavorato 270 persone su oltre 1 milione di lavoratori, il 21,5%, la media italiana è un punto inferiore, cioè il 20%. Un impegno che riguarda tutte quelle persone che lavorano anche nella stragrande maggioranza degli altri giorni festivi dell’anno, perché sono impiegate in settori che non possono chiudere le attività: come il turistico, l’informazione e la comunicazione, l’intrattenimento, l’agricoltura e allevamento, il commercio e esercizi pubblici, i trasporti, la sanità, l’industria con produzioni a ciclo continuo e la sicurezza/ordine pubblico. A livello nazionale di questi 5,1 milioni, 1,3 sono lavoratori autonomi e gli altri 3,8 sono lavoratori dipendenti. Al lavoro sociramente per Pasquetta chi si deve occpuare della raccolta rifiuti, anche se con orari diversi, comunica Sei Toscana. A Grosseto, la raccolta domiciliare dell’indifferenziato nel territorio aperto di Alberese, Grancia, Rispescia e Valle maggiore prevista per domani sarà posticipata a giovedì. A Follonica, domani tutte le raccolte porta a porta - sia per i cittadini che per le utenze non domestiche - saranno svolte la mattina anziché il pomeriggio. Per tale motivo, i rifiuti dovranno essere esposti entro le ore 6 della mattina. A Roccastrada, oggi, la raccolta porta a porta del multimateriale, solitamente effettuata nel pomeriggio, sarà anticipata alla mattina. Per questo motivo i rifiuti dovranno essere esposti entro le ore 6 del mattino. Negli altri comuni della provincia di Grosseto dove è attiva la raccolta domiciliare (Castell’Azzara, Civitella Paganico, Gavorrano, Magliano in Toscana, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Scarlino) domani (Pasquetta) tutti i servizi porta a porta saranno svolti regolarmente.

Oggi e domani, invece, resteranno chiusi tutti i centri di raccolta e le stazioni ecologiche, gli sportelli al cittadino (per consegna sacchi, 6Card, Tari) e anche il numero verde non sarà attivo.Nicola Ciuffoletti