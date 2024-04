"Non riesco a prenotare due esami"

"Nell’arco di dieci mesi non è stato possibile prenotare gli accertamenti prescritti dal medico ospedaliero necessari per il controllo annuale del percorso oncologico: quando ho provato a prenotarli subito dopo il controllo dello scorso anno non era ancora possibile fissarli e poi quando ho richiamato il Cup a gennaio, così come mi era stato indicato, gli appuntamenti erano già per il mese di agosto, mentre a me il controllo lo hanno fissato a giugno. Ma senza gli accertamenti non posso andare. Cosa devo fare?".

E’ quanto racconta una donna di 82 anni che nel giugno 2023, dopo un controllo in ospedale in seguito ad un intervento oncologico avvenuto in precedenza, su indicazione del medico del "Misericordia" ha fissato il nuovo appuntamento per giugno 2024, dovendo effettuare nelle settimane precedenti un ecoaddome e una gastroscopia. Nel giugno 2023 non era ancora possibile prenotare gli esami per maggio 2024 e alla donna, al Cup, fu detto che doveva telefonare a gennaio, perché solo da quel momento sarebbe stato possibile accedere all’agenda. E così ha fatto, ma i primi di gennaio l’appuntamento le è stato dato ad agosto. "Allora ho provato a telefonare di giorno in giorno per vedere se nel frattempo si fosse liberato un posto – racconta ancora –, ma niente. L’ultima comunicazione è stata oggi (ieri per chi legge): ecoaddome a ottobre, a Pitigliano, e per la gastroscopia neanche una data".