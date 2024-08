‘Noi siamo figli delle stelle’. Follonica ricorda Passini

A un mese dalla scomparsa, venerdì Follonica si è animata con la festa "Noi Siamo Figli delle stelle" per ricordare Silvio Passini. In tutto il centro cittadino erano presenti postazioni di dj e di musica dal vivo che hanno fatto scatenare cittadini e turisti. Un evento che ha riscosso un incredibile successo e che ha permesso di ricordare in grande stile una figura amata dai follonichesi. Silvio era conosciuto da tutti in città, avendo dedicato completamente la sua vita all’Hotel ristorante Piccolo Mondo e alla discoteca Tartana, che ha fatto divertire generazioni di cittadini. La Pro Loco e il Centro commerciale naturale, con il patrocinio del Comune di Follonica, hanno quindi organizzato una serata di musica e festa per ricordare il re delle notti estive follonichesi e i cittadini hanno risposto prontamente portando la loro calorosa presenza.

"Speravamo nella buona riuscita dell’evento – spiega il Presidente della Ccn, Massimiliano Rossi – Essendo anche il primo che organizzavamo. Deve essere un punto di partenza per alzare ancora di più l’asticella della qualità. Se poche postazioni di musica hanno portato tutto questo successo, sta a significare che c’era una forte esigenza da parte della città di avere eventi di musica e divertimento. Questo è stato un evento organizzato velocemente, grazie alla grande disponibilità da parte dell’amministrazione comunale. Potevamo fare cose diverse con una tempistica maggiore. La mancanza di una deroga per l’orario notturno, ha concentrato tutto in poche ore. Il range di orario per potersi divertire è stato quindi limitato. Il fatto di essere dedicato a Silvio ha sicuramente influito tantissimo nella bella partecipazione. La famiglia Passini per Follonica ha una grande importanza a livello di accoglienza, ristorazione e divertimento. In più Silvio è sempre stata una figura molto presente e tante generazioni di follonichesi sono cresciute con lui". Massimiliano Rossi parla poi degli obiettivi dell’associazione: "Per i prossimi anni l’obiettivo sarà di pensare a un format, sempre intitolato a Silvio, in stile "Notte Bianca" – prosegue – Vogliamo fare in modo di dare un riscontro a ogni tipo di attività in tutto il centro, da quelle che propongono somministrazione alle attività di abbigliamento, accessori. Molte saranno le idee da portare avanti che da qualche anno mancano a Follonica".

Viola Bertaccini