"Niente retroattività. Così i minorenni possono fare gli assistenti bagnanti"

La fiduciaria della Federazione italiana nuoto sezione Salvamento di Grosseto, professoressa Silvia Madioni torna sugli assistenti bagnanti. "Il Decreto Legislativo che indica che il brevetto di Assistente Bagnanti potrà essere conseguito solo a 18 anni è slittato una prima volta dal 30 novembre 2023 al 31 marzo 2024 e dal 31 marzo al 1 giugno 2024 – spiega –. Dato che una legge non può essere retroattiva i brevetti conseguiti, fino a tale data, sono e saranno validi a tutti gli effetti anche dopo l’entrata in vigore del decreto. Non è vero che non si possono assumere i minorenni". Per il Blsd, la normativa non permette l’acquisizione dell’attestato che abilita all’uso del defibrillatore ai minori. "Si potrebbe ovviare al problema – prosegue – sistemando i minorenni accanto a torrette con maggiorenni abilitati a tale uso. Per i giorni di recupero, due per i minorenni, si potrebbe ovviare assumendo altri 2 minorenni, con aumento di spese. Non sono d’accordo poi ad ovviare il problema a un aumento della metratura di distanza tra le torrette, ciò comporterebbe una distanza maggiore da coprire per i bagnini che hanno una responsabilità penale quando esercita la professione".