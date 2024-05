Nido di Fratino. Stop alla pulizia del litorale

Individuato il primo nido di Fratino sulla spiaggia della Feniglia. Per questo motivo il Comune sospende le attività di pulizia del tratto di spiaggia interessato. Il nido è stato individuato nei giorni scorsi dai carabinieri del nucleo tutela della biodiversità nel corso dei periodici monitoraggi della riserva naturale statale e dell’area "Duna Feniglia", effettuati dal personale militare. Adesso il Comune dovrà installare cestini, in modo accorpato e a congrua distanza gli uni dagli altri (3 o 4 contenitori ogni 200 metri). Non dovranno essere istallati cestini all’interno dei due chilometri di area di speciale salvaguardia, nella quale, il transito dei mezzi sulla battigia dovrà avvenire solo in occasione dei due passaggi per la pulitura grossolana dei rifiuti inorganici. Dovrà essere collocata apposita cartellonistica informativa sul Fratino e sulla tutela degli habitat dunali, oltre che esplicativa in ordine ai corretti comportamenti da adottare, sulle norme e consuetudini per una educata e civile fruizione dei beni naturali in questione, mare compreso, con particolare riferimento all’uso delle risorse ed al loro corretto smaltimento. "Si ricorda – scrive il Comune di Orbetello – inoltre, che è in vigore l’ordinanza sindacale in vigore sulla balneazione che disciplina i comportamenti dei proprietari dei cani (animali di affezione) per la quale è opportuno richiamare il buon comportamento dei cittadini fruitori della spiaggia, in quanto i cani potrebbero recare pericolo ai pulli di Fratino che si ricorda è specie protetta. Il buon comportamento è richiamato su tutte le azioni che potrebbero recare danno potenziale agli esemplari di fratino rinvenuti".