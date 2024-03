Nevicata sull’Amiata, ma gli impianti restano chiusi

Amiata, 9 marzo 2024 - Effetto social e tanta voglia di mettere almeno un giorno gli sci ai piedi. Turisti, visitatori, ma anche abitanti dei paesi vicini, in molti in questi giorni stanno contattando gli operatori dell’Amiata per sapere se, dopo la nevicata di mercoledì, gli impianti sciistici sono aperti. La risposta è no.

La neve caduta non è sufficiente ad aprire la stazione sciistica amiatina e a spiegarlo è direttamente la società Isa, che gestisce gli impianti di risalita del versante grossetano. "Anche stavolta – spiegano dalla società che gestisce la seggiovia Macinaie e gli skilift del versante grossetano – nonostante la nevicata della scorsa serata, non è caduta abbastanza neve per permettere la riapertura degli impianti. Sono caduti un totale di cinque centimetri e mezzo di neve umida e bagnata, questo non è sufficiente. Con questo tipo di neve ci vorrebbero almeno 15-20 centimetri per permettere ai mezzi battipista di creare il fondo giusto per poter sciare". Roberto Fabiani, presidente della scuola di sci Amiata Ovest ha provato a battere il campo scuola delle Macinaie ma il risultato è stato pessimo.

"La neve è troppo bagnata – prosegue il presidente della scuola di sci Amiata Ovest – e quella caduta è insufficiente. Purtroppo, ancora una volta, dobbiamo rimandare l’apertura. Quest’anno è stata una stagione totalmente da archiviare". Poca neve sulle piste, ma almeno il paesaggio è un po’ imbiancato e questo basta ad esempio alle famiglie con bambini che vogliono godere anche solo di un panorama o poca neve per giocare liberamente. "Le richieste da parte di amanti degli sport invernali è elevata – spiegano dagli hotel della zona – chiamano in reception per sapere se gli impianti sono aperti". Sui social, in particolare, su Instagram, le ultime nevicate sono state diffuse con video e foto. "Purtroppo, oltre la spettacolarità della neve – concludono dalla Isa – niente di più. A questo speriamo in un finale di stagione". Nei prossimi giorni sono attese altre nevicate.