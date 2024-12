Sci, aperta la stagione sull’Amiata. Presto la novità del parco ludico sull’ex pista Contessina

Amiata, 29 dicembre 2024 – Sul Monte Amiata si è finalmente aperta la stagione invernale. Gli operatori hanno sfruttato tutta la neve che era caduta dal cielo nei giorni scorsi per aprire, almeno parzialmente, la stazione sciistica. I risultati si sono visti, molti i turisti che si sono recati sull’Amiata in questi giorni di Natale. È anche un inverno, questo, contrassegnato da molte novità per le famiglie.

C'è neve sull'Amiata

Infatti il Park Resort Contessa-Macinaie si è arricchito di nuove opportunità per gli amanti della neve, in un’ottica di sviluppo che guarda al futuro con entusiasmo. Grazie al Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025 (L.R. 44/2022), che prevede un contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico, è stato possibile realizzare un progetto tanto atteso e apprezzato.

Il nuovo tapis roulant ISA, installato al prato delle Macinaie, è già operativo e sta riscuotendo grande successo tra i visitatori. A completare questa novità, un campo scuola tappeto per i principianti e un piccolo tracciato dedicato ai bob, pensato per regalare momenti di puro divertimento alle famiglie e ai più piccoli. La giornata di sole ha fatto da cornice perfetta per inaugurare questi nuovi servizi, confermando l’importanza di questo investimento per il territorio.

“Questa realizzazione – spiega Luciano Porcelloni, vicepresidente Isa Impianti - è il primo passo di un piano di sviluppo ambizioso, frutto della sinergia tra ISA e le amministrazioni locali e regionali. Il percorso, concertato con cura, porterà nei prossimi anni importanti interventi per ampliare l’offerta turistica e valorizzare ulteriormente la zona”. Poi la Isa prosegue e dice: “Un sentito ringraziamento va alla sindaca di Castel del Piano, Cinzia Pieraccini - continua Porcelloni - e all’assessore regionale Leonardo Marras, il cui sostegno è stato fondamentale per trasformare in realtà un progetto così significativo per il nostro territorio. Concludo invitiamo tutti a venire a scoprire e vivere queste nuove opportunità, certi che il Park Resort Contessa-Macinaie saprà accogliervi con il loro consueto calore e bellezza. Continuate a seguirci per restare aggiornati sui prossimi sviluppi”.

Sul Monte Amiata insomma si guarda al futuro per continuare ad offrire servizi ai turisti che siano all’altezza di altre montagne. C’è infine una novità, nella pista dismessa del Contessina verrà realizzato un parco ludico adatto sia per l’estate che per l’inverno, finanziato dal ministero del turismo, che verrà inaugurato nel maggio 2025. “Un parco meraviglioso – conclude Porcelloni – con un parco per bambini, per bambini in età prescolare con una giostra, un labirinto, i tubi e tutta una serie di attrezzature, che possano permettere loro di trascorrere un’intera giornata e alle quali potranno accedere con tre tapis roulant”.