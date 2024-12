Uomini della neve. La loro storia in vetrina sulla Rai

Milioni di italiani hanno potuto apprendere la storia dell’antico mestiere degli “Uomini della neve“ (nella foto) grazie al documentario trasmesso giovedì nel corso della trasmissione “Geo“ sulla Rai. Le immagini, riprese due anni fa dal regista Guido Berti, hanno portato infatti alla luce questa tradizione oggi rievocata da un gruppo di ragazzi e uomini dell’Alta Versilia grazie all’iniziativa nata 15 anni fa a Cardoso. Nel filmato hanno avuto grande visibilità anche le Alpi Apuane, specie quando il regista ha attraversato, insieme agli “Uomini della neve“, i luoghi necessari per raggiungere la cosiddetta buca della neve, una conca incastonata tra le rocce del monte Pania e dov’è possibile trovare ancora neve ghiacciata fino al mese di giugno. Le scene mozzafiato che hanno tenuto incollati al televisore numerosi telespettatori sono state girate nel giugno 2022.

Grazie agli “Uomini della neve“, il regista Berti è salito fino a quasi 1.700 metri d’altezza, mentre la troupe si è fermata un po’ prima a Foce di Valli. "È un documentario – spiega Berti – in onore di queste figure storiche e di chi oggi continua a rievocare questa tradizione. È stata una bellissima e profonda esperienza dove ho conosciuto persone straordinarie". Il documentario ha affrontato tanti aneddoti, tra cui le gesta di Lorenzo Barsanti, l’ultimo uomo della neve che negli anni ’60-’70 a San Leonardo vendeva la neve agli abitanti dell’Alta Versilia. "È un bell’orgoglio per tutti noi – aggiunge Francesco Felici, degli ’Uomini della neve’ – visto che da 15 anni abbiamo ripreso questa tradizione. Ringraziamo anche l’Uoei di Pietrasanta che ci ha fatto fare tappa al rifugio La Fania". La rievocazione avviene ogni anno nel giorno della festa di San Leonardo, ossia alla domenica delle Rose, quando la neve fresca viene presa dal Monte Pania e portata all’omonimo santuario di Cardoso per rinfreschi e granite.