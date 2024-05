Neonato trovato morto su nave da crociera, mamma accusata di omicidio

Porto Santo Stefano (Grosseto), 20 maggio 2024 – Un neonato è stato trovato senza vita su una nave da crociera mentre l’imbarcazione era in sosta di fronte alle coste dell’Argentario, in zona Porto Santo Stefano.

Il piccolo è stato partorito da una donna che adesso è in stato di fermo per omicidio. Si tratta di una cameriera della nave. L’imbarcazione è la Silver Whisper della compagnia Silver Sea ed è battente bandiera delle Bahamas.

Carabinieri in una foto di repertorio

La scoperta è avvenuta nella serata di domenica intorno alle 19. Sono stati chiamati i carabinieri che dopo le indagini hanno proceduto al fermo. Il feto era nella cabina della donna, cabina che divideva con altre due colleghe. I carabinieri hanno provveduto ad ascoltare una serie di testimoni e a fotografare la cabina. Quindi è stato dato il via libera alla nave, che è ripartita mentre appunto la donna è stata fatta scendere.

La nave Silver Whisper, sulla quale è stato trovato morto un neonato. La madre fa parte dell'equipaggio ed è in stato di fermo per omicidio

In un primo tempo è stata portata all’ospedale Misericordia di Grosseto per un controllo. Pur in stato confusionale, non aveva particolari problemi di salute. E’ scattato poi il fermo da parte della procura di Grosseto. La donna è stata quindi trasferita in caserma a Grosseto per l’interrogatorio.

Diversi sono i punti da chiarire. La donna avrebbe nascosto la gravidanza ai suoi superiori e si è quindi regolarmente imbarcata. C’è da capire se altre persone a bordo sapessero che era incinta e se qualcuno l’ha aiutata a partorire.

La Silver Whisper è una nave per crociere di lusso, più piccola rispetto alle imbarcazioni delle grandi compagnie. Durante le crociere compie una serie di tappe nel Mediterraneo. Arrivata all’Argentario nella giornata di domenica, nella notte è già ripartita per raggiungere Portoferraio e l’Isola d’Elba. Una volta approdate, le navi compiono una serie di escursioni a terra per gli ospiti.

La nave era arrivata di fronte alle coste dell’Argentario all’alba di domenica. Gli ospiti, scesi a terra, hanno compiuto una serie di visite turistiche nel comprensorio e poi sono risaliti a bordo. In serata, prima della partenza, la scoperta del cadavere del piccolo. L’allarme sarebbe stato dato da alcuni colleghi della donna.