Nel Golfo si balla in piazza Sivieri. Dj e musica live fino all’alba con Luca Guerrieri e Thomas Neville

Il Capodanno di Follonica si festeggia in piazza Sivieri, con dj, vocalist e live performers a partire dalle 22.30 di stasera, a ingresso gratuito. L’evento è organizzato per il Comune di Follonica dalla società Leg Emotion Group. I protagonisti di piazza Sivieri saranno il dj Luca Guerrieri e Thomas Neville, il musicista Gabriele Bazz e il vocalist Lorenzo della Volpe. Prima della serata c’è però anche un’altra sorpresa: in occasione del Centenario del Comune di Follonica verrà proiettato gratuitamente il film "La fabbrica delle storie, Follonica 1842- 2023" del regista Francesco Falaschi con la sceneggiatura dello scrittore Sacha Naspini. Si tratta della storia della città fabbrica attraverso cinque racconti di personaggi inventati, ma storicamente verosimili. Un intreccio tra teatro di narrazione, fiction e documentazione storica. Gli attori principali sono: Alessandro Haber, uno dei più importanti attori di cinema e teatro italiani, Luigi Fedele, già protagonista di Piuma e Quanto basta, Cecilia Dazzi (protagonista del film d’esordio di Falaschi Emma sono io e di molte fiction televisive), Cristiana dell’Anna (Gomorra, Qui rido io), Blu Yoshimi (Il Sol dell’avvenire). La colonna sonora è stata composta dal musicista Paolo Vivaldi.

Anche Massa Marittima torna a festeggiare il Capodanno in piazza: a partire dalle 23, con il dj Miller che intratterrà per tutta la serata il pubblico. La festa prosegue fino a tarda notte. E dalle 15.30 del pomeriggio fino a chiusura della serata rimarranno aperti la pista di pattinaggio e il punto ristoro del Barrino, allestito in piazza. A Bagno di Gavorrano in piazza Mariotti, a partire dalle 16, scuola di circo e uno spettacolo giocoleria luminosa del Gruppo Syn Circus che lascerà a bocca aperta grandi e piccini. Dalle 22. 30 prenderà vita l’evento che trasformerà Bagno in una grande festa di luci e musica per salutare il 2023 ed accogliere con allegria il 2024.Aprirà la serata il dj Luca Carrara, noto per aver lavorato con molti artisti degli anni 80 come Sandy Marton, Tracy Spencer, Tony Esposito, Alan Sorrenti, Gazebo, e che da oltre 20 anni anima le piazze per il 31 dicembre. Alle 23.55 Luca Carrara procederà al conto alla rovescia e continuerà a far ballare il pubblico fino all’una lasciando poi il palco sarà tutto del dj Gabryel che selezionerà fino a tarda notte le ultime hit adatte al palato del pubblico più giovane. Gabriele Agus, in arte DJ Gabryel, è originario di Bagno ed è uno dei Dj dello storico Tartana.