Neghelli, lavori di riasfaltatura

Via libera al progetto esecutivo di riasfaltatura di via Marco Curioni, a Neghelli. L’investimento previsto è di circa 55mila euro. "Il prossimo passo – dice il sindaco Andrea Casamenti – sarà l’affidamento dei lavori, a cui seguirà l’allestimento del cantiere. Una risposta importante alle tante famiglie che chiedevano la sistemazione della via, che oggettivamente necessita di un intervento di manutenzione straordinaria".

"Le cattive condizioni della pavimentazione stradale in alcune zone della sede stradale ed un dislivello esiguo in vari tratti fra la carreggiata e il marciapiede antistante, anch’esso notevolmente degradato – viene specificato nella delibera di giunta – , suggeriscono la demolizione del marciapiede. Con la demolizione dei marciapiedi si porterà tutto lo sviluppo della strada in un’unica carreggiata eliminando i marciapiedi esistenti creando, tramite segnaletica orizzontale, un’area di passaggio pedonale".

"Con questo intervento – dice il consigliere delegato ai Lavori pubblici, Roberto Berardi (nella foto) –, andiamo a risolvere problemi cronici in via Marco Curioni, tra cui quelli riguardanti i sottoservizi. Ottenuta l’approvazione della giunta al progetto esecutivo e il conseguente stanziamento del finanziamento, procederemo con il bando di gara e successivo affidamento dei lavori che dovrebbero avere inizio a fine settembre, in modo tale da creare meno disagio possibile ai cittadini".

Michele Casalini