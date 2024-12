Natale magico alle Terme di Saturnia: eventi e relax nel Parco termale

Durante le festività il Parco termale di Terme di Saturnia, oasi naturale con quattro piscine termali all’aperto, idromassaggi, percorsi vascolari e aree relax indoor e outdoor, si veste di magia per accogliere i suoi ospiti con lo spirito natalizio. Con un programma speciale ricco di iniziative.

Per tutto dicembre il Parco termale di Terme di Saturnia si trasforma in un luogo incantato, avvolto dalla magia del Natale: alberi addobbati, luminarie scintillanti e decorazioni a tema. Il primo evento è in programma oggi e sarà "Saturnia Merry Moments", una giornata dedicata alla celebrazione del Natale.

Nel pomeriggio gli ospiti saranno accolti con dolci degustazioni gratuite di pandoro e panettone, disponibili dalle 16 alle 17, per immergersi nei sapori tipici delle feste. L’atmosfera sarà animata da intrattenimento musicale: un viaggio tra hit natalizie e moderne, che culminerà con un vivace Dj set dalle 18 alle 21.

Inoltre gli Spa Attendant proporranno cerimonie benessere a tema Natale, incluse nel prezzo d’ingresso, per regalare agli ospiti momenti di puro relax e magia (previa prenotazione alle reception del Parco e del Club).

Il pacchetto Saturnia Christmas Experience include l’ingresso al Parco Termale dalle 14, un Wellness Kit con accappatoio e telo e una cena esclusiva servita in cestini monoporzioni nell’area relax, accompagnata da musica lounge. Disponibile in due turni (18.30-19.30 e 20-21).