Natale di Sole 2023. Raccolti 24.225,90 euro

Anche quest’anno il "Natale di Sole" è stato un Natale molto generoso.

La somma complessiva delle donazioni raccolte con la vendita dei sacchetti del Natale di Sole, edizione 2023, è stata di 24.225,90 euro, un altro bel risultato che dall’associazione Festa di Sole salutano con gratitudine ed entusiasmo.

"Anche quest’anno abbiamo raggiunto una cifra davvero rilevante – commentano Isabella Sichi e Leonardo Marras, i genitori della piccola Maria Sole Marras – che contribuirà a portare avanti due progetti importanti per i bambini: quello di ricerca del Meyer e quello di Abio di Umanizzazione Pittorica del nuovo reparto pediatrico del Misericordia. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato acquistando i sacchetti del Natale di Sole, siamo infinitamente grati per il calore con cui vengono accolte le nostre iniziative".

Come anticipato in fase di lancio dell’iniziativa solidale, la cifra raccolta è stata donata per metà, 12.112,95 euro, alla Fondazione Meyer per il progetto di ricerca della neuro-oncologia pediatrica in ricordo di Maria Sole e per metà, 12.112,95 euro, ad Abio Grosseto per le pareti dell’Area Open Space della Neonatologia e 3 camere di degenza grandi della Pediatria nel nuovo reparto all’ospedale Misericordia.

"Grazie a tutti i volontari dell’associazione che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa – aggiunge Fabio Becherini, presidente dell’associazione Festa di Sole – e ovviamente a tutti coloro che hanno scelto di aderire. Con queste donazioni abbiamo fatto la nostra piccola, grande, parte per aiutare la ricerca dell’ospedale Meyer e al tempo stesso alleviare la degenza dei piccoli nel reparto pediatrico dell’ospedale di Grosseto".