Natale a Pitigliano: eventi, musica e tradizioni fino al 6 gennaio

"Natale insieme a Pitigliano", con un ricco calendario di eventi per le festività natalizie. Si parte oggi con i canti sotto l’albero dei Gospel Vibes e l’accensione delle luminarie in piazza Garibaldi alle 17, anticipati alle 16 dall’apertura della Casa di Babbo Natale, allestita dentro gli ex Granai dall’associazione Lo Schiaccianoci. E poi alle 18,30 il brindisi per gli auguri in piazza San Gregorio VII.

Tanti gli appuntamenti per tutto il mese di dicembre, fino ad arrivare al 6 gennaio. Musica, spettacoli per famiglie e il presepe vivente, che si terrà il 26, il 30 dicembre e il 3 gennaio alle 16 nel centro storico.

"Il cartellone delle festività natalizie è il frutto della collaborazione tra amministrazione comunale e pro loco di Pitigliano – spiega Claudia Elmi, assessore comunale al Turismo – che ha coordinando anche il lavoro di tutte le altre associazioni coinvolte. Presentiamo anche quest’anno un programma che contribuirà a creare un’atmosfera calda e festosa per le vie e le piazze del nostro borgo. Saremo in piazza il 31 dicembre per festeggiare tutti insieme l’arrivo del nuovo anno.

Il 4 gennaio, inoltre, torna l’atteso appuntamento con Winter Wine, la kermesse invernale che vede protagonisti i vini del territorio con l’apertura delle cantine storiche e la degustazione guidata. Chiuderemo con le celebrazioni per la Befana. Ringrazio per il loro impegno tutte le associazioni e le realtà locali che insieme al Comune e alla Proloco hanno collaborato al cartellone: Banca Tema, Lo Schiaccianoci, La Polisportiva San Rocco, Accademia Musicale, San Vincenzo de’ Paoli, Associazione Commercianti, Promo.Fi.Ter e la Parrocchia di Pitigliano."