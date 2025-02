Nascerà il "Giardino degli Angeli"

Nascerà nella zona delle Basse di Caldana, su un terreno di proprietà comunale, il "Giardino degli Angeli", un boschetto urbano in memoria delle persone scomparse.

Il Comune fra i vari compiti istituzionali ha quello di promuovere lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione e tutela la valorizzazione delle risorse ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita, ed uno sviluppo ecologicamente sostenibile il quale preservi durevolmente gli equilibri naturali.

Ed allora, alla luce della nota trasmessa dalla Uisp arrivata sul tavolo della sindaca Stefania Ulivieri (nella foto), con la richiesta di uno spazio da utilizzare per la realizzazione dell’iniziativa "Il Giardino degli Angeli", arriva il disco verde.

L’iniziativa prevede la piantumazione di alberi in memoria di persone scomparse, un intervento senza spese a carico dell’Amministrazione comunale perché sarà interamente gestita dalla Uisp, Comitato di Grosseto, che provvederà alla piantumazione.

Non è da escludere che diventi destinazione di messa a dimora di alberi in occasione dell’annuale "Festa degli Alberi" che recentemente era stata abbinata alla messa a dimora di un albero per ogni nato nel Comune (è una legge del 1992), che potrebbe trovare una applicazione già nel 2025.

Roberto Pieralli