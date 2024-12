Nasce "Progetto Donna". Uno sportello per difendersi dalla violenza psicologica

L’amore non fa soffrire. Ci sono così tanti aspetti da non tralasciare. Ma la violenza di genere non è solo fisica. Nasce "Progetto Donna" per tutelare la libertà e il diritto alla felicità di ogni donna, dove verranno messi a disposizione i servizi di assistenza psicologica in forma gratuita, per la salute ed il benessere delle Donne dallo Studio Vetica. Progetto Donna è un progetto di Studio Vetica patrocinato da Confesercenti Grosseto. Il progetto prevede anche uno sportello nella sede di Confesercenti di via de Barberi a partire dal 2025. "Vogliamo dare un supporto psicologico gratuito, a chi ha necessità perché vittima di violenza psicologica – spiega il direttore di Confesercenti, Andrea Biondi –. Siamo a conoscenza dei tanti percorsi per la violenza fisica ma esistono anche dei servizi collettivi per le difficoltà delle donne rivolti al supporto psicologico. Confesercenti entra in campo perchè c’è necessità di emanciparsi da relazioni tossiche e difficoltà psicologiche e la donna ha bisogno di raggiungere un’autonomia economica. Se questo sportello permette di aprire alle domande, abbiamo pensato che nella nostra sede basterà bussare alla porta accanto per trovare le risposte. Diciamo sempre: non c’è benessere economico senza benessere sociale. Questo è il nostro impegno". "La violenza sulle donne è un tema estremamente attuale – dichiara Ambra Passaro – presidente Impresa Donna Confesercenti Grosseto- vogliamo affrontare la violenza psicologica, non solo manifestata ma anche la prevenzione dei casi, facendo prendere coscienza alle donne delle situazioni attuali. La difficoltà più grande per le donne è ammettere a se stesse la violenza. Tramite Confesercenti vogliamo aiutare le donne, mettendo a disposizione i nostri strumenti per far conquistare l’indipendenza economica per farle allontanare dalla loro situazione difficile e intraprendere poi un percorso specifico. L’argomento è sempre più attuale ed invece di vedere meno casi, ce ne sono sempre di più". "Progetto Donna nasce da un’idea di una mia paziente – dice Emanuele Schioppa, specialista in psicologia clinica e neuroscienze –. Inizialmente mi chiese di aprire un centro antiviolenza, poi è nato il progetto, così vogliamo sostenere tutte le donne vittime di violenza ma anche chiunque non stia vivendo un buon rapporto di coppia. Tante donne sono sovrastate dal senso di colpa e non riescono a fare il passo necessario per allontanarsi dalla situazione che vivono. Troppe donne ancora subiscono i malumori e le costrizioni di uomini incapaci, di uomini che con prepotenza ed egoismo si prendono gli anni migliori senza dare nulla in cambio. Vorremmo inserire anche un percorso di coppia, dove anche l’uomo può accedere". Acquistando il libro Il Sole Dentro, si potrà contribuire a far splendere sempre più questa nuova frontiera di solidarietà.

Maria Vittoria Gaviano