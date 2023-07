"Nando e Franco" Il libro per bambini scritto da Silvia Marchi

1"Nando e Franco". Un libro per bambini alla libreria Qb. Oggi alle 17.30 in piazza Pacciardi (piazza della Palma) presentazione del libro di Silvia Marchi ( Effigi) con le illustrazioni di Giulia Rabissi. Introduce Mario Papalini, editore. Nando è un simpatico Labrador con tanti amici: la zanzara Filomena, la barboncina Meringa, il lama Lametta e il gallo Fernando. Soprattutto però ha Franco, il suo pupazzo preferito senza il quale non riesce a dormire. Una notte qualcuno decide di fare un brutto scherzo a Nando, e Franco sparisce nel nulla. Riusciranno i nostri amici a seguire le impronte di zampette che portano al responsabile e a recuperare il pupazzo Franco.