"Musin musetti" all’Aurelia Antica

Cani e gatti, ma anche pappagalli e pesciolini rossi, criceti e coniglietti. All’Aurelia Antica di Grosseto, dopo il grande successo della prima edizione nel 2023, torna "Musin musetti", il contest fotografico dedicato agli animali domestici. Oggi sarà possibile inviare una foto del proprio animale da compagnia caricandola sul form online del sito del centro commerciale al link https://aureliaantica.it/musin-musetti/ rispettando il limite di 3 immagini per ogni partecipante, suddivise per categoria (cane, gatto, altro animale). Tutte le foto saranno numerate e pubblicate in varie fotogallery, composte in base all’ordine di arrivo delle immagini, sulla pagina Fb "Aurelia Antica Shopping Center". Dal momento della pubblicazione della prima fotogallery, fino a mercoledì 12 giugno, sarà aperta la "Votazione social" con un like all’immagine preferita. Ma Facebook non sarà l’unico canale a disposizione per far vincere l’immagine dell’animale preferito: tutte le foto saranno anche stampate ed esposte all’Aurelia Antica (sempre seguendo l’ordine di arrivo) da sabato 1 fino a venerdì 14 giugno, e in questo caso i vincitori "Instore" saranno decretati da una giuria tecnica. Il contest, prevede due categorie di vincitori: la miglior foto modalità "Social" e quella modalità "Instore". La premiazione è in programma sabato 15 giugno.