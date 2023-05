Musica Sempre Piccoli, grandi protagonisti

Un’emozione lunga 5 mesi vissuta nella sala della Proloco di Roselle tra sogni, piccoli passi e grandi scoperte. Giunge a conclusione il progetto "Attraverso i suoni, coesione sociale, educazione e musica" organizzato da Agimus, Fondazione CR Firenze e Comune di Grosseto. I protagonisti sono loro, piccoli aspiranti musicisti che per la prima volta sono entrati in contatto non solo con gli strumenti musicali ma anche con il lavoro d’orchestra.

"Sono emozionata e felicissima – dice Gloria Mazzi presidente e direttore artistico di Agimus Grosseto –. Vorrei ringraziare tutti gli enti che hanno reso possibile questo piccolo grande sogno, il Comune di Grosseto, la Fondazione CR di Firenze, il Coeso, la Proloco di Roselle. L’orchestra Musica Sempre ha fatto il suo primo passo ma moltissimi passi dovranno ancora essere fatti nel futuro. I bambini sono stati entusiasti dell’attività, hanno risposto molto bene e da loro abbiamo tratto ancora più energia e motivazione".

L’obiettivo è stato quello di contribuire, attraverso la musica e l’inclusione, a ridurre la povertà educativa per alcuni segmenti di popolazione fragile del territorio grossetano e quindi a promuovere la coesione sociale. L’Orchestra sociale giovanile di bambini dai 6 ai 12 anni si esibirà dal vivo ogi alle 16.30 nella sede della Proloco di Roselle.

"Il progetto è frutto di un lavoro sinergico di squadra che porterà grande beneficio all’intera comunità – dice l’assessore al Sociale Sara Minozzi –. Il nostro Comune è orgoglioso di supportare concretamente il progetto di Agimus in cui la musica, con la sua immediatezza, diventa motore di aggregazione sociale".

"L’orchestra Musica Sempre è stata e ci auguriamo che sarà una meravigliosa esperienza per noi e soprattutto per i bambini che hanno partecipato al progetto – dice Alfonso De Pietro componente consiglio di amministrazione Fondazione CR Firenze – Aver messo la musica nei loro cuori è stato splendido. Siamo pertanto fieri di aver dato vita insieme ad altri a questo progetto e ringraziamo chi si è messo in gioco per realizzarlo".