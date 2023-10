Musica e storia. Diari di Russia e Corale Puccini

Un evento particolarmente importante quello organizzato per oggi alle 19 dal Rotary Club Grosseto con il concerto della Corale Puccini che interpreterà nella Cattedrale grossetana, canti popolari ("Dall’Ombrone al Don e ritorno") relativi alla tradizione alpina e all’intervento italiano in Russia nel corso della seconda Guerra Mondiale ed alla disastrosa ritirata delle nostre truppe. La scelta è legata al nome del professor Francesco Francini (al quale il concerto è dedicato) rotariano di Grosseto che visse quella tragedia e ne ha portato sempre grande ricordo. Nel corso della serata Eleonora Guelfi (voce narrante) leggerà brani del diario del professor Francini.

L’evento avrà come protagonista la Corale Giacomo Puccini di Grosseto, fondata nel 1914, che si è posta lo scopo di riuscire sempre a trasmettere l’amore per la musica, specie per la musica corale. In oltre 100 anni di storia ha inanellato successi e applausi non solo in Italia (ricordiamo il successo ottenuto, per esempio, a Dublino nel 1954) come testimoniano le tante generazioni di giovani che la Corale ha saputo raggiungere, le decine di iniziative, inclusi concerti, che sono organizzati e promossi ogni anno con particolare attenzione ai giovani talenti della nostra Maremma.

Attualmente il coro si compone di quasi 50 coristi ed il suo repertorio spazia dalla polifonia sacra e profana (con e senza orchestra), alla lirica, al canto popolare e al folklore. Nel 2018 ha fatto parte del grande rassemblement corale che ha eseguito la nona di Beethoven a Grosseto e a Roma, nel 2019 ha eseguito a Grosseto i Carmina Burana di Carl Orff insieme al Coro Polifonico del pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma. In piena pandemia la Società Corale ha ideato e realizzato, tra gli altri con il patrocinio del ministero della Cultura e della Regione Toscana, il Concorso Internazionale di composizione corale su testi di Dante denominato "Puccininsieme al Sommo Poeta" in occasione del 7° centenario della morte di Dante Alighieri ed ha realizzato concerti in diretta streaming e, appena è stato possibile, in presenza.