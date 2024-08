Musica d’autore ad Arcidosso. Concerto di Fabio Concato

All’interno della rassegna estiva Arcidò, organizzata e promossa dal Comune di Arcidosso, domani alle 21 nella nuova piazza della Riconciliazione, sarà il momento della grande musica d’autore, con il concerto gratuito di Fabio Concato. L’artista porta ad Arcidosso un bagaglio di buona musica e testi che hanno in comune moltissime persone. Il suo concerto attraverserà intere generazioni e guiderà il pubblico in un viaggio carico di ricordi ed emozioni tra i suoi successi, attraverso atmosfere musicali inedite, tutte da scoprire, dalle prime canzoni fino ai brani più recenti.Elegante, capace di grande autoironia, sempre attento alle tematiche ambientali, sociali e civili, Fabio Concato racconta la quotidianità con un’eleganza che ha pochi eguali, rendendola universale.

Da quelle "Storie di sempre" del 1977 il pubblico ha subito compreso con chi aveva a che fare. Le sue canzoni ci hanno accompagnato sin qui senza mostrare i segni del tempo, anzi cristallizzando emozioni e versi entrati nell’immaginario collettivo. In un affascinante live, il Premio Tenco 2022 Fabio Concato propone un concerto improntato sulla melodia e sulla parola, tra il serio e il faceto.

Domani sarà quindi l’occasione per ascoltare, sia i grandi successi, sia tante altre "chicche" di quel ricco repertorio che è diventato patrimonio culturale del nostro Paese. Domenica bestiale, Fiore di maggio, Guido piano, Rosalina, Sexy tango, O Bella bionda. Ma anche pezzi come Stazione Nord e Non smetto di aspettarti, fino agli ultimi singoli L’aggeggino e L’umarell che gli ha fatto tributare l’Ambrogino d’oro.Con lui, sul palco del "Musico Ambulante Tour Estate", i suoi strepitosi amici musicisti: Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Gabriele Palazzi Rossi (batteria), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre). Uno spettacolo da non perdere e un irrinunciabile appuntamento con la grande musica italiana d’autore. Arcidò è promossa e organizzata dal Comune di Arcidosso grazie alla Pro Loco di Arcidosso e ai Cantinieri, Ccn Arcidosso in vetrina, Libreria Soffiasogni, l’associazione Chissà Dove e Marcia del Capercio, con il sostegno di Enel green power, Coop unione amiatina e distretto biologico del Montecucco, principali partner dell’iniziativa insieme a tantissime altre aziende e attività del territorio.