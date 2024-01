"Music & Wine". Quei concerti con il calice

Due tipologie di note che trovano un’armonia perfetta. Le note degli spartiti si fonderanno con le "note", date dai polifenoli, del vino nel trentaquattresimo festival internazionale "Music & Wine".

Torna dunque la rassegna, nata nel 1991 come primo festival di musica da camera in città, organizzata dagli "Amici del Quartetto" e dell’assessorato comunale alla Cultura con la direzione artistica del maestro Giovanni Lanzini. Quattro appuntamenti per la stagione invernale, nel Museo di storia naturale, con grandi nomi della musica accompagnati da ottimi vini a cura di ‘Rosae Maris’. Perché musica e vino insieme? L’obiettivo è la contaminazione tra varie arti, esaltate dalle eccellenze del nostro territorio. Gustare un buon calice di vino si sposa bene con l’ascolto di buona musica. Il primo appuntamento è per domenica alle 17 con il concerto "Morricone e dintorni" del soprano Susanna Rigacci, "voce" di Ennio Morricone, insieme alla pianista Ivana Francisi. Si prosegue il 21 gennaio alle 17 con "Le tre B del violoncello" con Luca Provenzani. A seguire il 28 gennaio alle 17 "Quella sagoma di Dante… tre donne alle prese con l’Alighieri" con l’attrice Matilde Gazzolo ed Elena Buttiero e Anita Frumento. Conclude il 4 febbraio alle 17 "Amore e Musica in teatro e in salotto" con il maestro Giacomo Serra. Il programma è stato presentato ieri dall’assessore Luca Agresti e al maestro Giovanni Lanzini. "I trentaquattro anni del festival – ha detto Agresti – lo testimoniano un progetto di grande qualità".

"Con Agresti abbiamo raddoppiato la rassegna – ha sottolineato Lanzini – introducendo la stagione invernale insieme a quella estiva, che decentriamo nelle frazioni. Lo scorso anno nella piazza di Istia c’erano 300 persone".

E ci sono novità in vista. Ogni evento diventerà un "salotto culturale", con conferenze, presentazioni letterarie, mostre d’arte, e interazioni con i protagonisti sul palcoscenico. Il costo dei biglietti di ingresso è 10 euro (intero) ed 8 euro (ridotto per under 25, over 65 e soci di Fondazione Grosseto Cultura). Per ulteriori informazioni 333-9905662.

Maria Vittoria Gaviano