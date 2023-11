Museologia del presente. Conferenza di Vanni

Domani alle 17.30 il museo Magma di Follonica ospiterà il museologo Maurizio Vanni con la sua trilogia "La Museologia del presente". Definire Maurizio Vanni solo un museologo è estremamente riduttivo, dal momento che ha ottenuto moltissimi riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale, oltre ad aver curato più di 700 eventi, tra mostre e progetti legati alla museologia del presente, alla gestione museale e al marketing non convenzionale, in oltre sessanta musei di trenta paesi del mondo e ha tenuto corsi, seminari, convegni e lectio magistralis in oltre quaranta università in giro per il mondo. Vani ha al suo attivo oltre 600 pubblicazioni. Attualmente lavora per il Ministero della Cultura (alla soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio) per le province di Lucca e Massa Carrara (Sostenibilità, Valorizzazione e Gestione dei Beni Culturali e dei Musei), è docente di Museologia all’Università degli Studi di Pisa, docente di Marketing non convenzionale alla Facoltà di Economia a Tor Vergata.