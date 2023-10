Museo Guzman ad Orbetello: Nuovi Orari e Progetti Culturali

E’ un cuore pulsante di iniziative e di manifestazioni, incontri, progetti di cultura per le giovani genereazioni e le scuole. Ci riferiamo al Museo comunale ospitato nei locali della fortezza Guzman, ad Orbetello.

La struttura resta un polo archeologico e di grande importanza culturale per il nostro comprensorio e per il periodo invernale sono stati modificati gli orari di apertura.

Ricco di reperti archeologici di età etrusca e romana, ospita una mostra permanente e anche una serie di laboratori artigianali ed archeologici riservati agli studenti delle scuole elementari e medie.

"Fino al 31 dicembre – ricorda l’assessora comunale alla Cultura, Maddalena Ottali – resterà in vigore il nuovo orario di apertura autunnale-invernale. Il museo, quindi, resterà aperto al pubblico il sabato dalle 14.30 alle 17.30, la domenica ed i giorni festivi dalle 10 alle 13. E sono molte le visite già programmate da parte delle scolaresche".

Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 350 - 5905073, mentre per prenotare una visita di gruppo o per i laboratori artigianali si può mandare una e mail all’indirizzo museoguzman@comune.orbetello.gr.it

Per il museo lagunare, in ogni caso, il Comune sta pensando ad un nuovo progetto che consenta di ampliare l’offerta allungando l’orario di apertura e aumentando i giorni in cui è possibile visitarlo. Un progetto che coinvolge il Comune di Orbetello, i Musei di Maremma, l cooperativa culturale Zoe e anche l’Ufficio turistico cittadino.

Michele Casalini