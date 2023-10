Muore a 28 anni nell’auto ribaltata. Chi era la vittima

Gavorrano (Grosseto), 21 ottobre 2023 – Tragico incidente, ieri pomeriggio , sulla strada provinciale 152 nella zona tra La Magia ed il Lupo nel territorio del comune di Gavorrano all’altezza dello spartitraffico che divide le corsie nei pressi del ponte ferroviario. Un giovane di 28 anni, Riccardo Righetti, abitante a Sticciano Scalo (Roccastrada), meccanico in un’importante azienda vitivinicola della zona, per cause ancora in corso di accertamenti da parte della Polizia Municipale di Gavorrano, ha perduto il controllo della propria vettura, un suv, ed è andato a sbattere contro il guardrail che divide le due corsie di marcia che immettono sotto le arcate del ponte della ferrovia. Il mezzo, a seguito dell’impatto, è volato nell’altra corsia e si è rovesciato comprimendo, in questo modo, il giovane guidatore che era rimasto al posto di guida.

Il giovane è rimasto incastrato dentro l’auto ed è deceduto. I soccorsi sono arrivati tempestivamente sul posto e il comandante della Polizia municipale, Andrea De Sensi, ha dato disposizioni per lo scorrimento del traffico.Sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco, un’automedica di Grosseto, un’autoambulanza della Misericordia Grosseto e l’elisoccorso Pegaso 2.

La salma del giovane è stata trasferita all’obitorio del Misericordia a disposizione del magistrato. Ancora una volta questa zona, caratterizzata da un intreccio di strade, si è dimostrata molto pericolosa sollevando le problematiche che vie di comunicazione secondarie creano in certe aree dell’Alta Maremma. Sempre nella giornata di ieri si è consumata un’altra tragedia nelle campagne di Braccagni, nel comune di Grosseto.

Nel pomeriggio di ieri è morto un anziano di 83 anni. Mentre si trovava alla guida del suo trattore, l’uomo ha avuto un malore e si è accasciato. Stava lavorando in un terreno nelle campagne della frazione grossetana. In questo caso non si è trattato di un incidente stradale, ma di un decesso causato da un improvviso malore, che ha colpito l’ottantenne alla guida del mezzo agricolo.

Roberto Pieralli

Nicola Ciuffoletti