Muore Magrini. Fondatore del "Medusa"

E’ scomparso improvvisamente la notte scorsa: Alberto Magrini, 84 anni, castiglionese doc, era ricoverato da alcuni giorni al Misericordia di Grosseto. Alberto Magrini è lo storico fondatore del bagno Medusa a Castiglione, creato dal nulla, nel 1966, insieme alla moglie Franca e con l’aiuto del gemello Enrico. Poi aveva coinvolto tutta la famiglia e da piccolo bagno, diventato il più grande di Castiglione della Pescaia. Alberto ne era l’anima e il motore. Lascia la moglie Franca con la quale viveva in simbiosi, il figlio Massimiliano che negli ultimi anni aveva preso in mano le redini organizzative dello stabilimento balneare dopo aver avuto per qualche anno un’attività commerciale anche a Siena, i nipoti Jacopo e Filippo che fin da giovanissimi hanno iniziato a dare una mano in spiaggia al nonno. Oggi i funerali.