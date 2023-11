Si ripete l’appuntamento prenatalizio con la mostra mercato dei ricami realizzati dalle esperte della Cadic. La sala Gasparrini adiacente alla chiesa dell’Immacolata ospiterà l’esposizione dall’8 all’11 dicembre, tutti i giorni con orario dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Si tratta di veri e propri capolavori frutto della maestria di una ventina di signore che, dallo scorso settembre, con la supervisione della responsabile Licia Dubbiosi, si riuniscono per lavorare con ago e filo, ma anche per trascorrere qualche piacevole ora insieme. Sui banchi si troverà di tutto: dai lenzuolini e bavaglini per bimbi, alle tovaglie, portapane e qualsiasi accessorio per la cucina. E ancora, asciugamani di spugna e di lino, oggetti sfiziosi, ottimi per un regalo di Natale prezioso e originale. Un modo per fare bella figura con amici e parenti, ma anche per compiere un’opera meritoria, dato che il ricavato delle vendite verrà devoluto alla Caritas parrocchiale. Le ricamatrici sono al lavoro per l’allestimento e aspettano tutti dalla festa dell’Immacolata.