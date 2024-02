Mostra fotografica su Luciano Bianciardi. Visita guidata

Visita guidata oggi alle 18 alla mostra fotografica "Luciano Bianciardi. Sulla luna non c’è niente" allestita nelle sale del Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura. La guida alla mostra è curata dal Comitato scientifico della Fondazione Luciano Bianciardi (ingresso 2 euro; gratis per i soci di Fondazione Grosseto Cultura; 5 euro per la vista anche al Museo Luzzetti).

L’esposizione, che rimarrà allestita sino al 3 marzo, è promossa e organizzata da Fondazione Luciano Bianciardi e Comitato nazionale per il centenario della nascita di Bianciardi in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura – Polo culturale Le Clarisse, con il supporto di Fondazione CR Firenze e il patrocinio del Comune di Grosseto. I materiali in mostra provengono in larga parte dalla collezione Sergio Oriente – Enrica Piscolla, tranne alcune foto di proprietà di Luciana Bianciardi e dell’archivio della Fondazione Bianciardi.

Il materiale documentario è stato diviso in quattro sezioni: Kansas City, Milano, Disseminare Dissipare, Aprire il fuoco.