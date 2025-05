Moscerini. Trattamento antilarvale

Nella notte tra domani e giovedì il Comune di Orbetello ha predisposto l’ultimo intervento straordinario contro la proliferazione dei moscerini e, da questa settimana, partirà il secondo step che prevede altri tipi di misure di contenimento.

"E’ l’ultimo intervento – spiegano dal Comune –, perché questa settimana, infatti, partità il secondo step che prevede l’installazione nel centro storico di Orbetello, sulle sponde di levante e ponente, di circa 70 lampioni attrattivi predisposti con reti e il trattamento antiralvale esteso a parte dello specchio acqueo della Laguna, che è stato autorizzato e andrà ad aggiungersi all’intervento antilarvale costantemente effettuato lungo le sponde".

La ditta incaricata eseguirà l’ultimo intervento adulticida quindi nella notte fra domani e giovedì (dalle 2 alle 6.30) e l’intervento interesserà la Diga, il piazzale della Guardia costiera, Lungolago di ponente, a partire dal parcheggio antistante il Mulino fino a Orbetello Scalo percorrendo la Strada degli Orti, Lungolago delle Crociere, area ex Idroscalo e Spiaggetta. In via del tutto precauzionale, a tutti residenti nelle aree interessate dalla disinfestazione fra le altre cose è richiesto di - evitare di stazionare nella zona di trattamento e in quelle attigue durante l’esecuzione del trattamento; tenere chiuse porte e finestre durante l’orario indicato e fino ad un’ora dopo la fine dell’intervento; non tenere ad asciugare indumenti e biancheria all’esterno delle abitazioni; tenere gli animali domestici all’interno o comunque allontanarli e metterli al riparo; coprire o svuotare le piscine ad uso natatorio; coprire con teli i giochi e gli arredi presenti all’esterno; proteggere colture e ortaggi ricoprendoli in modo adeguato e lavarli accuratamente prima del loro consumo.