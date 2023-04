Morto nell’incidente, si farà l’autopsia. Un indagato per omicidio

Grosseto, 14 aprile 2023 - E’ arrivato ai familiari di Abdel Jabber Mahmud Fernández, che sono assistiti da Studio3A, l’avviso degli accertamenti tecnici non ripetibili disposti dalla Procura di Grosseto per fare piena luce sull’incidente costato la vita, all’alba del giorno di Pasqua, al ventiduenne di origini venezuelane, ma residente da qualche anno a Porto Ercole, dove si è anche consumata la tragedia sulla Provinciale 2 Orbetellana.

Il Pm Giampaolo Melchionna, ha innanzitutto iscritto nel registro degli indagati per l’ipotesi di reato di omicidio stradale, F. G., 23 anni, di Orbetello, il conducente dell’auto, con altri tre giovani a bordo, che avrebbe travolto la vittima dopo che questi e l’amico che era con lui erano caduti dal motorino con cui stavano tornando a casa dopo una serata passata in discoteca a Terrarossa: auto che secondo gli inquirenti è una sola. Resta ora da chiarire se l’indagato si sia momentaneamente allontanato salvo tornare immediatamente dopo sul posto, il che potrebbe giustificare le dichiarazioni rese ai familiari dall’amico sopravvissuto secondo il quale Mahmud Fernández, che ha avuto la sventura di rovinare in mezzo alla strada, sarebbe stato investito da un’auto di colore scuro che sopraggiungeva a forte velocità e che non si sarebbe fermata. Ma è solo uno degli elementi su cui andrà fatta chiarezza in questa drammatica vicenda, non ultimo chi vi fosse effettivamente alla guida dello scooter, che apparteneva a una terza persona. Per questo risulteranno decisivi gli esiti dei due accertamenti tecnici ordinati dal pm a cominciare dall’autopsia che accerterà le esatte cause della morte e, sulla base delle lesività, potrà dire molto su come siano andati i fatti. L’incarico sarà conferito oggi alle 15, negli uffici della Procura di Grosseto, al medico legale Valentina Bugelli, che procederà a seguire con l’esame sulla salma.

Alle operazioni peritali parteciperà come consulente tecnico per la parte offesa anche il medico legale Cristina Vuolo messa a disposizione da Studio3A. Lunedì alle 15, sempre in Procura, poi, il magistrato conferirà all’ingegner Andrea Guidetti l’incarico per la consulenza tecnica cinematica che dovrà stabilire nel dettaglio la dinamica, le cause e tutte le responsabilità del sinistro: per quest’accertamento tecnico Studio3A fornirà come consulente di parte per la famiglia della vittima l’ingegner Nicola Bartolini.