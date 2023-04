Muore a vent’anni travolto da un’auto, chi era la vittima dell’incidente all’Argentario

Grosseto, 9 aprile 2023 – È la tragedia di Pasqua. Un ragazzo di vent’anni è morto questa notte in un drammatico incidente stradale avvenuto intorno alle 04:40 all’Argentario, lungo la strada provinciale che arriva a Porto Ercole.

Secondo le prime ricostruzioni della tragedia, il giovane era in sella a un motorino insieme a un amico di 22 anni quando i due sono caduti per cause in via di accertamento. Dopo la caduta avvenuta vicino all’incrocio per Cala Galera lungo la strada provinciale tra Terrarossa e Porto Ercole, un’auto è sopraggiunta ed ha investito il ragazzo. A bordo del veicolo c’erano quattro giovani che si sono prontamente fermati dopo lo schianto per tentare di soccorrere il ragazzo. Per lui purtroppo però non c’era già più nulla da fare.

La vittima è un ventenne di origini venezuelane. Ferito in modo lieve l’amico di 22 anni che è stato poi portato in codice 1 all’ospedale di Orbetello. Sgomento in tutto l’Argentario per quanto accaduto e per un’altra giovane vita spezzata da una tragedia della strada.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Gli alcoltest effettuati sui quattro ragazzi a bordo dell’auto che ha investito il ragazzo hanno dato esito negativo. Proseguono le indagini per ricostruire nel dettaglio la dinamica del tragico incidente.