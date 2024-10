Tragedia a Porto Santo Stefano. Stroncato da un malore mentre entra in farmacia

Monte Argentario (Grosseto), 25 ottobre 2024 – Stava entrando in farmacia per acquistare alcuni medicinali, quando si è sentito male e si accasciato proprio sulla porta del negozio che si trova a fianco della caserma dei Carabinieri di Porto Santo Stefano, in via Barellai. Non c’è stato nulla da fare per Fabrizio Peroni, 52enne di Orbetello ma residente da molti anni a Porto Santo Stefano, tra l’altro anche piuttosto conosciuto anche per aver lavorato in paese come operatore ecologico per diversi anni.

I soccorsi sono stati immediati sia da parte del personale della farmacia Palermo che da parte del medico del 118, intervenuto assieme alla Misericordia di Porto Santo Stefano. Peroni lascia la moglie Anna Sgamato e la madre, lasciando sconvolta anche tutta la comunità di Porto Santo Stefano. In molti lo conoscevano come una persona solare e scherzosa, sempre pronto alla battuta. Erano le 12,10 quando l’uomo, stava entrando in farmacia come spesso faceva per acquistare prodotti di ogni tipo, come racconta il dottor Giovannandrea Di Guardo, il primo a intervenire per prestare soccorso, subito seguito dal medico del 118.

“Stava entrando in farmacia, quando è caduto per terra a causa di un malore – racconta –. Si trovava proprio sulla soglia, in pratica all’interno del pubblico esercizio. Noi abbiamo iniziato subito le manovre di soccorso, mentre i rianimatori sono arrivati velocissimi per proseguire l’intervento. Purtroppo non c’è stato nulla da fare. Noi abbiamo sentito un colpo forte e siamo subito intervenuti. Ci dispiace moltissimo, anche perché lo conoscevamo bene”. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Porto Santo Stefano e il medico legale, che dovrà stabilire le cause del decesso. L’uomo ha avuto un malore che non gli ha lasciato scampo, lasciando nello sconforto lintera a comunità santostefanese.

Andrea Capitani