Morto Edo Monaci: è stato lo storico titolare dell’Hotel Roma

La Piccola Svizzera è in lutto per la morte di Edo Monaci (in una foto d’epoca). L’anziano, 93 anni, era lo storico proprietario dell’Hotel Roma, da sempre gestito dalla sua famiglia fin dalla nascita. I suoi capostipiti, che arrivavano da Vetulonia, dove gestivano un affittacamere, comprarono un appezzamento di terreno a Castiglione, vicino al porto e li iniziarono la loro attività alberghiera. Dopo la guerra i figli comprarono degli appartamenti attigui per ampliare la struttura. Che poi fu ancora ampliata negli anni ’60 con una serie di piastrellature che ricoprivano l’albergo, una scelta ardita per quegli anni, ma che alla fine si rivelò vincente. Dalla terrazza della struttura si gode un panorama mozzafiato sulla Diaccia Botrona. Edo Monaci ha guidato quella struttura, che è diventata uno dei simboli di Castiglione della Pescaia, insieme alla moglie Anna, lasciando le redini dell’attività alla figlia Simonetta e alla nipote Lisa. I funerali di si terranno lunedì a Castiglione della Pescaia.