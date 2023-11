Morto Duccio Cucci. Lo sport è in lutto

Lutto nel mondo del calcio massetano per la scomparsa, a 83 anni, di Duccio Cucci, una delle colonne della compagine blu amaranto, dove per anni ha militato con indosso quella casacca. Un atleta conosciuto da tutti per le pagine storiche che ha saputo scrivere pagine importanti della storia del calcio massetano. Ma oltre che giocatore Duccio, una volta appese le scarpette al chiodo, era anche diventato un rande tifoso della squadra massetana. Duccio Cucci seguiva, non solo nel campo di Poggio, gli allenamenti della squadra della città, ma anche molte partite che si disputavano nei vari campi della provincia.

"Sono dispiaciuto ed addolorato per questa scomparsa, quella di un grande amico del Massa Valpiana – ha detto il presidente Riccardo Berti sui social – ed alle mie condoglianze, dirette alla famiglia, si uniscono quelle dei dirigenti e dei giocatori della nostra squadra che lo ricordano con affetto per il caloroso sostegno che sapeva dare durante le partite".