Morte di 87enne, aperto fascicolo per omicidio colposo

Era caduto e si era fratturato il femore e, per cercare di tornare a camminare, era stato inserito in un percorso di riabilitazione all’ospedale di Castel del Piano. Ma era peggiorato ed era stato trasferito all’ospedale Misericordia di Grosseto dove però è morto. I familiari, assistiti dall’avvocato Alessio Bianchini, hanno fatto denuncia ai carabinieri di Pitigliano per sapere la verità su quello che è è effettivamente successo. La Procura di Grosseto ha aperto un fascicolo con diciassette indagati. L’uomo infatti, durante i primi giorni di riabilitazione all’ospedale di Castel del Piano, stava meglio e aveva dato ottimi segnali di ripresa. Poi però, le sue condizioni avevano cominciato a peggiorare, tanto che il personale dell’ospedale amiatino, aveva deciso di trasferirlo al Misericordia di Grosseto, dov’era stato ricoverato in terapia intensiva.

L’uomo, che aveva 87 anni ed era di Castell’Azzara, è morto il 18 settembre scorso. Soltanto pochi giorni prima, le sue condizioni di salute erano buone. Il pm Federico Falco, ricevuto l’esposto da parte dei familiari dell’anziano, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per responsabilità medica: gli indagati sono in tutto diciassette tra medici e altro personale sanitario. E ieri all’obitorio del Misericordia, è stata eseguita l’autopsia sulla salma dell’anziano. Il pm ha incaricato il dottor Franco Gabbrielli e il dottor Guido Garosi. Consulente di parte per la famiglia dell’anziano il dottor Sergio Scalise Pantuso.