Muore dopo giorni di agonia: era stata investita, guidatore indagato per omicidio stradale

Grosseto, 25 gennaio 2025 – Tragedia a Grosseto, dove una donna di 58 anni, Katya Petkova, è morta alcuni giorni dopo essere stata investita nel capoluogo maremmano. L’incidente era avvenuto in via Caravaggio in una serata di pioggia, in una zona tra l’altro anche scarsamente illuminata. Viste le gravi condizioni, era stata trasferita all’ospedale Le Scotte di Siena.

Era stata anche operata. Poi è morta, in conseguenza delle ferite troppo gravi. L’incidente è avvenuto intorno alle 19 di lunedì 20 gennaio, in una giornata di pioggia. Il guidatore dell’auto, che si era fermato a prestare i primi soccorsi, è adesso indagato per omicidio stradale.

Ambulanza in una foto di repertorio. La donna era stata investita da un'auto a Grosseto in una serata di pioggia

Gravi le ferite alla testa: la donna era stata soccorsa da un’ambulanza e poi trasferita con Pegaso alle Scotte. L’inchiesta dunque è per omicidio stradale e il magistrato ha disposto l’autopsia. La donna, originaria della Bulgaria, abitava in Italia e a Grosseto da ormai molti anni.

Qui lavorava in una attività ricettiva. L’inchiesta adesso cercherà di far luce su cosa è accaduto. Sul perché l’uomo alla guida abbia investito la donna. Se si sia trattato di una distrazione o meno.