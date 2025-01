Muore titolare di uno storico camping in Maremma: il lutto nel mondo del turismo

Castiglione della Pescaia, 7 gennaio 2025 – Lutto in Maremma per la morte di Simonetta Cini, 61 anni. Gestiva il camping Etruria, un’istituzione nella zona di Castiglione, meta ogni estate di migliaia di turisti italiani e stranieri. In tanti piangono la scomparsa della donna, malata da tempo. E’ stato lo stesso staff del camping, sulla pagina Facebook, a dare la notizia della morte. Cini gestiva quella che era l’impresa di famiglia ormai da tanti anni.

"Oggi è un giorno di grande dolore per tutti noi del Camping Etruria – dicono dalla struttura – Con il cuore colmo di tristezza, vi comunichiamo che la nostra Simonetta ci ha lasciati. Simonetta non era solo il volto del Camping Etruria, era la sua anima. La sua presenza luminosa, la sua energia contagiosa e il suo amore per questo luogo hanno trasformato il Camping Etruria in una seconda casa per tanti di voi. Era più di una guida: era un'amica, un punto di riferimento”.

Una persona profondamente empatica e di grande professionalità. Un punto di riferimento per i tanti visitatori della Maremma in estate. “Il vuoto che lascia è immenso, ma anche la sua eredità lo è; le sue risate, la sua dedizione e il suo calore resteranno scolpiti nella memoria di chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerla. Simonetta vivrà per sempre nei nostri cuori e nel cuore di tutti voi”, dice ancora lo staff del campeggio rivolgendosi ai clienti.

"Era una vita che la conoscevo, il campeggio era lei, le mie vacanze era lei, ho cresciuto le mie bambine da lei", scrive una cliente. “E’ stato un onore averla conosciuta per così tanti anni. Una gioia rivederla ogni estate per me e mia figlia. Con lei solo ricordi bellissimi. con tutto il nostro affetto”. E così via, centinaia di messaggi di cordoglio per una persona che ha lasciato il segno nei cuori di molte persone.