A Castiglione della Pescaia arrivano le case sospese in aria. Ecco cosa sono

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 20 agosto 2024 – Stare nella natura. Sospeso in aria, tra gli alberi. È l'idea del consorzio Gitav che ha presentato le nuove 'Air Dream Suite', piattaforme arboree che si trovano al Gitavillage Le Marze tra Castiglione della Pescaia e Marina di Grosseto (Grosseto). Si potrà trascorrere un periodo di vacanza lì dal 2025. Le case sospese in aria tra i rami, ispirate all’Albero Lucente degli Ewoks, personaggi della prima Trilogia di Star Wars, sono prenotabili sul sito di Gitav: sono in totale tre, ognuna composta da una casa mobile di circa 20mq e da una struttura sospesa sotto la pineta.

“Le Air Dream Suite rappresentano la commistione perfetta dei valori che sono alla base del nostro gruppo – afferma Gloria Francorsi, amministratore delegato di Gitav – e che ci guidano da sempre nel raggiungimento del nostro obiettivo: accogliere gli ospiti in luoghi unici dove vivere esperienze autentiche”. La camera si trova a circa 5 metri di altezza: grazie alle paratie e ai cavi in acciaio è stabile anche in caso di forte vento o pioggia. La struttura - realizzata con materiali riciclati o riciclabili, appesa ad una piattaforma e fluttuante - ha all'interno finestre: ogni sistemazione è omologata per massimo 350 kg e non sono ammessi animali. Le suite così come i giochi ed il parco avventura sospesi a varie altezze, è stato spiegato dal gruppo, "hanno un sistema certificato tra i più sicuri a livello mondiale".