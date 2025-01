Cambia il sito: "Più moderno e funzionale"

Da martedì sarà online il nuovo sito istituzionale del Comune di Castiglione della Pescaia. "Un cambio completo di impostazione – dice la sindaca Elena Nappi (nella foto) – che ci mette in linea con la normativa nazionale e rende più facile ed intuitiva la fruibilità del sito istituzionale che è uno strumento indispensabile per conoscere tutto ciò che l’amministrazione fa. La pubblica amministrazione parla con gli atti e tutto ciò che decide è di dominio pubblico, quindi deve essere facile da trovare per chiunque e deve essere anche uno strumento che alleggerisce gli uffici dal dare informazioni reperibili sul sito".

Ecco cosa cambia. La sezione Amministrazione Trasparente sarà dedicata alla pubblicazione di documenti, dati e informazioni ai sensi della normativa sulla trasparenza amministrativa; dall’Albo Pretorio Online sarà possibile continuare a consultare gli atti e i documenti ufficiali del Comune; il Portale al Cittadino sarà la piattaforma dedicata all’interazione diretta con i cittadini per ottenere informazioni e servizi personalizzati; lo Sportello Telematico Comunale offrirà un punto di accesso unico per i principali servizi comunali.