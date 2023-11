Morellino, ’Oste Cavour tra gli "ambasciatori"

Il club degli Ambasciatori del Morellino di Scansano si arricchisce con un nuovo ingresso: ’Oste Cavour, infatti, entra a far parte di quella selezione di locali che, nel panorama della ristorazione di qualità italiana, si distinguono per l’attenzione riservata alla promozione e alla conoscenza delle qualità del Sangiovese della Costa Toscana.

"Il Morellino di Scansano, grazie alle sue caratteristiche di autentica e naturale gradevolezza – dicono dal Consorzio tutela Morellino di ScanSANO –, è l’abbinamento perfetto per molte ricette della tradizione culinaria italiana, inclusi piatti di pesce e cucina fusion. Come il Morellino di Scansano, che grazie alle sue caratteristiche sfata i luoghi comuni sugli abbinamenti a tavola, l’esperienza gastronomica di ’Oste Cavour, proposta da Alessandro e Sarah Tudini, è versatile e adatta ad una clientela che ricerca una cucina autentica ma al tempo stesso innovativa. Il locale racchiude in sé diverse anime: dal cocktail bar con dj set, dove gli ospiti della serata sono stati accolti con un sorprendente cocktail a base Morellino, passando al grande bancone gastronomia in marmo, con un assortimento di salumi e formaggi di altissima qualità, per poi arrivare alla sala interna del ristorante, dove un ambiente caldo e ricercato ha accolto i presenti. Una condivisione di valori quella tra Consorzio e ‘Oste Cavour dove tradizione, innovazione ed autenticità rappresentano un terreno comune su cui esprimere l’essenza del Morellino, in abbinamento ad una cucina dove la tradizione romana è interpretata in chiave moderna, utilizzando materie prime di assoluta eccellenza".

È stata proprio questa la motivazione per la quale il presidente Bernardo Guicciardini Calamai e il direttore Alessio Durazzi hanno nominato ‘Oste Cavour primo Ambasciatore del Morellino nel contesto della ristorazione romana. Con il progetto "Gli Ambasciatori del Morellino", inaugurato ad inizio 2023, il Consorzio vuole selezionare ristoranti che possano trasmettere ai propri clienti la passione e la conoscenza del Morellino, mostrando le tante sfaccettature e l’unicità del "Sangiovese che si affaccia sul mare". Fanno già parte di questo club il Ristorante "Da Caino" a Montemerano, e la "Trattoria Da Burde", a Firenze.