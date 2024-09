"Moon Party" alle Terme di Saturnia

E’ in programma venerdì dalle 19 a mezzanotte nel Parco Termale di Saturnia il "Moon Party", l’evento con il quale si intende dare il saluto finale alla stagione estiva e dare il benvenuto a quella autunnale che, nelle Terme di Saturnia, continuerà ad offrire nuovi appuntamenti.

Dalle 19, dunque, "i partecipanti – si spiega dalla direzione delle Terme – potranno vivere un’esperienza unica, avvolti dal calore delle acque termali, dalla bellezza di una notte senza tempo e da incredibili allestimenti scenici. La serata sarà scandita dalle note vibranti del dj-set, per un’atmosfera intima e coinvolgente, e da due spettacoli coreografati che trasporteranno gli ospiti in un mondo di sogni e suggestioni: un invito a lasciarsi andare e a vivere il presente, lasciandosi trasportare dalla magia della Luna. Per un viaggio sensoriale di gusto, è prevista la formula che include il buffet, con prodotti tipici del territorio; mentre per tutta la serata verranno serviti cocktail da assaporare a bordo vasca".

ll Parco Termale di Saturnia, parte del resort Terme di Saturnia Natural Destination, è un’oasi di 20.000 metri quadrati dedicata interamente al benessere: quattro piscine termali all’aperto, idromassaggi e percorsi vascolari ad acqua calda e fredda, aree relax indoor e outdoor, una Sauna Finlandese con Argillarium.