Montemassi, tornano i quadri viventi

Domenica Montemassi tornerà ad essere un museo a cielo aperto, dando vita a decine di quadri, tra le piazze, le vie, gli scorci e i panorami del paese. Si terrà infatti l’edizione 2024 del tradizionale appuntamento con I Quadri Viventi dal tema "Come eravamo. L’amore va reinventato", uno spettacolo unico che vede impegnati circa cento persone tra figuranti, carpentieri, falegnami, elettricisti, costumisti, parrucchieri, truccatori, appassionati di arti figurative, e tanti altri che daranno vita a stupendi allestimenti scenografici che contribuiranno alla realizzazione dell’evento come sempre, in forma del tutto gratuita.

L’appuntamento sarà alle 16.30 in piazza della Madonna e, dopo una breve presentazione a cura di Marcello Pagliai, saranno organizzate partenze a gruppi che permetteranno a tutti di potersi godere con calma lo spettacolo e verificare le proprie emozioni. L’ultimo gruppo partirà alle 18.30. Lo spettacolo è ad ingresso gratuito e all’interno del percorso saranno presenti postazioni per sostenere la manifestazione. L’evento è organizzato dal Circolo Arci di Montemassi con il patrocinio del Comune di Roccastrada. Verranno allestiti e riprodotti diciannove quadri di artisti conosciuti (fra cui Guttuso, Vermeer, Pissarro) e il quadro di apertura sarà "Ecce Homo" di Antonio Cisieri, realizzato nel 1871.